Плотников отметил, что дуэль в соцсетях между СКА и "Шанхаем" только популяризирует хоккей

"Шанхай Дрэгонс" базируется в новом сезоне КХЛ в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Капитан СКА Сергей Плотников считает, что противостояние петербургского клуба с китайским "Шанхай Дрэгонс" в медиа способствует популяризации хоккея в России. Об этом он рассказал ТАСС.

"Интересно, весело. Почему нет? Хорошо, что появился второй клуб в таком прекрасном городе, как Санкт-Петербург. Есть сейчас некое дерби, даже в медиа. Это круто и только придает популярности хоккею в нашей стране", - сказал Плотников.

"Шанхай Дрэгонс" в соцсетях предложил болельщикам, пришедшим на матч, обменять атрибутику с эмблемой и цветами санкт-петербургского СКА на шарф китайской команды. В ответ СКА опубликовал видео, как юному болельщику в атрибутике армейского клуба предлагают еду с этикеткой с иероглифами. Клуб при этом напомнил, что нельзя доверять незнакомцам.

В новом сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА проводит домашние матчи в Ледовом дворце. На "СКА-Арене" в Санкт-Петербурге своих соперников принимает "Шанхай Дрэгонс".