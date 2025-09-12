Вечер памяти комментатора Гришина с участием сильнейших фигуристов РФ пройдет 5 октября

Все средства, полученные от продажи билетов, будут переданы семье комментатора

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Вечер памяти комментатора Александра Гришина, погибшего 5 августа, пройдет 5 октября на льду "Навка Арена" в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Организаторами мероприятия являются Федерация фигурного катания на коньках России и Первый канал. Фигуристы примут участие в мероприятии на безвозмездной основе - все средства, полученные от продажи билетов, будут переданы семье Гришина. Все расходы, связанные с организацией вечера, возьмут на себя Первый канал и Федерация фигурного катания на коньках России.

"Федерация фигурного катания на коньках России и Первый канал приглашают всех вспомнить Александра Гришина в кругу его семьи, коллег, друзей, всех тех, кто любит фигурное катание и предан ему так же, как любил и был предан он", - говорится в сообщении.

5 октября на лед с показательными номерами выйдут олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, действующие члены сборной России, чьи выступления комментировал Гришин. Также выступят те, кто работал с ним у комментаторского пульта.