Дасаев рассказал, что бывший администратор "Спартака" Хаджи помогал в любых ситуациях

В пятницу стало известно о смерти Александра Хаджи на 80-м году жизни

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Бывший администратор московского "Спартака" Александр Хаджи был доброжелательным человеком, он помогал при любых ситуациях. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион СССР в составе "Спартака" Ринат Дасаев.

В пятницу пресс-служба "Спартака" сообщила, что Хаджи умер на 80-м году жизни.

"Только хорошие воспоминания об Александре, мы с ним были в "Спартаке" в одно время. Хороший мужик, доброжелательный, всегда помогал в любых ситуациях. Ушел из жизни, скорбим", - сказал Дасаев.

Хаджи работал в "Спартаке" с 1983 по 2008 год, в том числе с тренерами Константином Бесковым и Олегом Романцевым.