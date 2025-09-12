Француз дважды поразил ворота петербургского клуба в составе "Лиона" в матче юношеской Лиги чемпионов

ТАСС, 12 сентября. Полузащитник "Краснодара" Гаэтан Перрен хотел бы повторить дубль в ворота петербургского "Зенита". Об этом игрок рассказал "Спорт-Экспрессу".

В 2015 году французский "Лион", за который тогда выступал Перрен, разгромил "Зенит" в матче юношеской Лиги чемпионов со счетом 6:0. Перрен забил два мяча. "Краснодар" примет "Зенит" в матче 9-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) 21 сентября.

"Конечно, хорошо было бы повторить. Это доставило бы мне удовольствие", - сообщил Перрен.

Перрену 29 лет, игрок перешел в "Краснодар" из французского "Осера". За французский клуб полузащитник провел 155 матчей, в которых забил 28 мячей и отдал 25 голевых передач. Он стал лучшим ассистентом чемпионата Франции в прошлом сезоне. В сезоне-2025/26 футболист сыграл в шести матчах, забив два гола и отдав две результативные передачи во всех турнирах.