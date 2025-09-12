Чесноков считает, что теннисистке Кудерметовой не нужно было играть турнир в Мексике

Во втором круге россиянка проиграла 123-й ракетке мира

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Россиянке Веронике Кудерметовой не нужно было играть турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в мексиканской Гвадалахаре из-за тяжелых природных условий. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Ранее Кудерметова проиграла 123-й ракетке мира представительнице Андорры Виктории Хименес-Касинцевой во втором круге турнира. После матча россиянка не пожала руку сопернице.

"Я играл в Мексике и хочу сказать, что легко выступать там только мексиканцам. В условиях высокогорья очень тяжело просто дышать. Даже если кто-то стоит в рейтинге намного выше, никакого преимущества в Мексике это не дает, тем более что соперница Вероники несколько матчей уже там сыграла, пройдя квалификацию. Мне кажется, что после Открытого чемпионата США ехать в Мексику было не нужно", - сказал Чесноков.

"Что касается момента рукопожатия, то я не знаю, почему его не произошло, это надо спрашивать у них. Хотелось бы, чтобы соперники всегда уважительно относились друг к другу", - добавил собеседник агентства.

Кудерметовой 28 лет, она занимает 26-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Россиянка выиграла два турнира под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году она дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции, показав лучший результат на турнирах Большого шлема. В составе сборной России теннисистка стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг (2021), в паре Кудерметова выиграла девять титулов, включая победы на Итоговом турнире WTA (2022) и Уимблдоне (2025).