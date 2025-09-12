Защитники получали мало игрового времени

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" расстался с защитниками Никитой Черновым и Алексисом Дуарте из-за малого количества игрового времени у футболистов. Об этом журналистам рассказал спортивный директор "Спартака" Франсис Кахигао.

Чернов перешел в самарские "Крылья Советов" до конца сезона, Дуарте - в бразильский "Сантос".

"Что касается этих изменений, мы с зимы в принципе думали об усилении обороны, - сказал Кахигао. - Нам нужно было выигрывать единоборства, линии нужно было добавить атлетичности, потому что в переходных фазах было много пространства, но и также начало атаки - выход из обороны через пас. По всем этим характеристикам работали. Никита Чернов получал мало игрового времени, ситуация для клуба и футболиста была не лучшей. Что касается Дуарте, он какое-то время был не совсем доволен своим игровым временем, поэтому приняли такое решение".

Летом в "Спартак" пришли полузащитник Жедсон Фернандеш, защитники Илья Самошников, Александер Джику и Кристофер Ву, а также нападающий Антон Заболотный.

"Усилили двумя защитниками, с точки зрения финансов приобретенные футболисты были хорошими. Джику выступал на крупных международных турнирах, он понимает, что такое игра под давлением, - отметил Кахигао. - И молодой футболист Ву, вы знаете, что "Ренн" в свое время заплатил €10 млн, игрок, который будет прогрессировать".

"В целом, комментируя окно, в первую очередь отмечу, что оно было долгим, продолжительным, включая период подготовки, который был раньше трансферного окна. Примерно 5 месяцев интенсивной работы. За этим стоит много работы и людей. Мы имеем пять трансферов на вход. Восемь игроков покинули команду, из них три аренды, одна до конца сезона. Больше получилось игроков на выход. Но мы довольны работой, довольны составом, хороший баланс молодости и опыта, иностранных и российских футболистов, правильная конкуренция. Если говорить о сложностях, то это геополитическая ситуация. Примерно 70-75% футболистов, с которыми мы связывались, не хотят приезжать в Россию, это сильно влияет на трансферную кампанию. Мы удовлетворены составом, который сформирован. Много изменений с зимы, с оптимизмом смотрим в будущее", - добавил Кахигао.