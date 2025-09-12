У спортсменов несколько часов проверяют документы

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Олимпийского чемпиона по борьбе Заурбека Сидакова, а также его партнеров по национальной команде Ахмеда Усманова и Абдуллу Курбанова не выпускают из аэропорта Загреба, куда они прилетели для участия в чемпионате мира. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Чемпионат мира стартует 13 сентября.

"Спортсмены прилетели в Загреб, но сейчас их держат в аэропорту для проверок уже несколько часов. Просто издеваются, - сказал Мамиашвили. - "Нормальный" европейский подход. Организаторы чемпионата пытаются помочь. Надеюсь, в ближайшее время ситуация разрешится".