В Хорватии пройдет чемпионат мира по борьбе

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Олимпийского чемпиона по борьбе Заурбека Сидакова, а также его партнеров по национальной команде Ахмеда Усманова и Абдуллу Курбанова впустили из аэропорта Загреба после многочасовой проверки. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Ранее он сообщил, что спортсмены прилетели в Загреб, но не могли выйти в город из-за многочасовой проверки.

"Все нормально, их пропустили", - сообщил Мамиашвили.

Чемпионат мира стартует в Загребе 13 сентября.