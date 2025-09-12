Голосование по этому вопросу прошло на конгрессе IBSF в Милане

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) не одобрила возвращение российских спортсменов в сезоне-2025/26 в нейтральном статусе на турниры под эгидой организации. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов.

В пятницу в Милане прошел конгресс IBSF.

"Голосование было тайное, нас не допустили, - сказал Пегов. - Девять делегатов проголосовали за, шестеро воздержались, 36 - против".

Спортсмены проходят отбор на Олимпийские игры с помощью рейтинга IBSF. Он формируется на основании результатов на турнирах под эгидой организации. Спортсмены получают квоты от Национальных олимпийских комитетов. Квалификационный период завершится 18 января, 22-25 января IBSF перераспределит неиспользованные квоты.

Российские бобслеисты и скелетонисты в трех последних сезонах были лишены возможности выступать на международных соревнованиях из-за санкций, наложенных IBSF после обострения ситуации на Украине. Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо, в соревнованиях по бобслею примут участие 170 спортсменов, по скелетону - 50 атлетов.