70-летний Медведев сыграл за "Амкал"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Советник председателя правления петербургского "Зенита" Александр Медведев рассчитывает получить финансовое вознаграждение за свое участие в матче третьего круга "пути регионов" Фонбет - Кубка России по футболу между московским "Амкалом" и белгородским "Салютом". Об этом он сообщил "Спорт-Экспрессу".

"Амкал" одержал победу со счетом 2:1.

"Я еще не расписался, но, надеюсь, премиальные получу. Пока не знаю, сколько, но рассчитываю на эти финансовые средства", - сказал Медведев.

Медведеву 70 лет, он вышел в стартовом составе "Амкала" на матч против "Салюта" и провел на поле 23 минуты. Он стал самым возрастным участником матча Кубка России. Медведев превзошел достижение Владимира Тумаева, установленное 25 апреля 2005 года (58 лет).

С февраля 2019 года Медведев был генеральным директором "Зенита", а в июне 2023 года занял пост председателя правления и покинул эту должность в августе нынешнего года. За этот период петербургский клуб шесть раз становился чемпионом страны, дважды выигрывал Кубок и пять раз - Суперкубок России. Также Медведев с 2008 по 2014 год был президентом Континентальной хоккейной лиги.