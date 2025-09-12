Соглашение рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на один

СОЧИ, 12 сентября. /ТАСС/. Гвинейский нападающий Франсуа Камано подписал контракт с футбольным клубом "Сочи". Об этом сообщает пресс-служба "Сочи".

Соглашение рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на один.

Камано 29 лет, он является игроком сборной Гвинеи. С 2020 по 2023 год нападающий выступал за московский "Локомотив" и в составе столичной команды стал обладателем Кубка России (2021). С 2023 года он играл за "Абху" из Саудовской Аравии, ранее выступал за французские "Бордо" и "Бастию".

"Сочи" после 7 туров набрал 1 очко и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги.