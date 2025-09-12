Встреча пройдет 13 сентября

МАДРИД, 12 сентября. /ТАСС/. Российский полузащитник Арсен Захарян вошел в заявку "Реал Сосьедад" на матч четвертого тура чемпионата Испании по футболу против "Реала". Об этом сообщила пресс-служба "Реал Сосьедад".

Матч пройдет 13 сентября и начнется в 17:15 мск. В текущем сезоне игрок не выходил на поле в официальных матчах.

Захарян присоединился к "Реал Сосьедад" в 2023 году. В прошлом сезоне полузащитник сыграл в четырех матчах, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. Большую часть игр футболист пропустил из-за повреждений.