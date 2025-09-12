Спортсмен является серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира в беге на 200 метров

ЖЕНЕВА, 12 сентября. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал двукратного призера чемпионатов мира по легкой атлетике американского бегуна Эрриона Найтона на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

28 мая 2024 года Найтону было предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил Антидопинговым агентством США (USADA) по результатам внесоревновательного допинг-контроля, выявившего наличие тренболона. Спортсмен оспорил санкцию, наложенную USADA, и обратился в Арбитражный трибунал. 19 июня 2024 года трибунал вынес решение о том, что Найтон не должен получать дисквалификацию.

8 августа 2024 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подали апелляцию в CAS против USADA и Найтона с требованием отменить решение Арбитражного трибунала и наложить на спортсмена четырехлетнюю дисквалификацию. World Athletics и WADA посчитали, что представленные спортсменом доказательства и объяснения не соответствуют требованиям и статистически невозможны.

Найтону 21 год. Он является серебряным (2023) и бронзовым (2022) призером чемпионатов мира в беге на 200 метров.