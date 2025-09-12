Вратарь подписал с клубом профессиональный пробный контракт и должен принять участие в товарищеской игре с "Коламбусом" 27 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Хоккейный клуб "Питтсбург" подписал профессиональный пробный контракт с вратарем Марком-Андре Флёри. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Профессиональный пробный контракт - временное соглашение, благодаря которому игрок может принимать участие в предсезонных сборах и товарищеских матчах. Оно позволяет клубу принять решение о дальнейшем сотрудничестве с хоккеистом, но не обязывает заключать постоянный контракт.

Вратарь присоединится к "Питтсбургу" 26 сентября и примет участие в товарищеском матче против "Коламбуса", который состоится 27 сентября.

Флёри 40 лет, он был выбран "Питтсбургом" в первом раунде драфта НХЛ 2003 года под первым номером. Вратарь провел в клубе 13 сезонов и сыграл 691 матч, из которых 44 игры были "сухими". По среднему числу пропущенных голов (2,58) Флёри является лучшим среди всех вратарей "Питтсбурга". Также он четыре раза участвовал в Матче всех звезд НХЛ (2011, 2015, 2018, 2019), один раз включался во вторую сборную всех звезд НХЛ (2021) и один раз получил приз "Везина трофи" (2021), который вручается вратарю, признанному лучшим по итогам регулярного сезона.

В составе "Питтсбурга" вратарь трижды завоевал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). После ухода из "Питтсбурга" в 2017 году голкипер выступал за "Вегас", "Чикаго" и "Миннесоту". Он объявил об окончании карьеры после предыдущего сезона.