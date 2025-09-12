Поединок прошел в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко проиграл белорусу Владиславу Ковалеву на турнире организации Russian Cagefighting Championship (RCC) в Челябинске.

Ковалев одержал победу удушающим приемом третьем раунде и стал чемпионом RCC.

31 мая бойцы провели первый поединок в Екатеринбурге. Тогда белорусский спортсмен одержал победу раздельным решением судей.

В послужном списке 41-летнего Шлеменко 67 побед, 17 поражений и 1 ничья в ММА, еще 1 бой был признан несостоявшимся. В активе 27-летнего Ковалева стало 8 побед и 2 поражения.