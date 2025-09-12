Гуляев: тренер Васильковский останется в сердцах как человек с большой буквы

Специалист скончался в возрасте 86 лет

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР по конькобежному спорту Борис Васильковский останется в сердцах не только как выдающийся специалист, но и как человек с большой буквы. Такое мнение ТАСС высказал глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев, который стал олимпийским чемпионом 1988 года под руководством Васильковского.

Васильковский умер на 87-м году жизни.

"Самая значимая медаль для конькобежца - это титул абсолютного чемпиона мира. И за эту возможность, за подготовку отдельное спасибо Борису Михайловичу. Он воспитал выдающихся спортсменов, внес огромный вклад в популяризацию, развитие и методику подготовки сильнейших конькобежцев. Борис Михайлович останется в наших сердцах не только как выдающийся тренер, но и как человек с большой буквы, его по праву можно поставить в один ряд с великими наставниками других видов спорта", - отметил Гуляев.

"Наши отношения не ограничивались рамками "тренер - спортсмен", мы сохраняли теплое общение до самых последних дней. Я поддерживал контакт и лично, и с его семьей. Он был удивительно всесторонне развитым человеком: писал песни, играл на инструментах. Он даже написал песню обо мне - несколько куплетов, в которых уместилась вся моя спортивная биография", - добавил он.

Гуляев уверен, что дело Васильковского будет продолжаться его учениками и последователями. "Он всегда будет для нас жизненным ориентиром, лично для меня это человек, который дал мне направление в жизни. Без тех спортивных успехов, которых мы добились вместе, многое в моей судьбе могло сложиться иначе. Кстати, он был одним из первых, кто стал использовать парашюты в тренировочном процессе - тогда это было революцией. С ним связано множество историй, дорогих моему сердцу", - подчеркнул Гуляев.

"Я особенно благодарен Борису Михайловичу за то, что в свое время он поверил в меня, разглядел что-то, дал шанс. Думаю, это было авансом, но я оказался в сборной. Тогда у нас была очень сильная команда, и это тоже заслуга Бориса Михайловича: он сумел создать коллектив, в котором каждый дополнял друг друга. Исторически так сложилось, что вершина спортивной карьеры - это золотая олимпийская медаль, но в конькобежном спорте особенно ценится победа в классическом многоборье", - заключил собеседник ТАСС.