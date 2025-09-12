Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из Казани

КАЗАНЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Казанский "Рубин" со счетом 1:0 одержал победу над махачкалинским "Динамо" в матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Единственным голом на 27-й минуте отметился нападающий Мирлинд Даку, реализовавший пенальти.

"Рубин" прервал серию из трех игр без побед в официальных матчах. Ранее в чемпионате казанцы уступили московскому "Спартаку" (0:2) и сыграли вничью с "Оренбургом" (2:2), а в Фонбет - Кубке России проиграли грозненскому "Ахмату" (0:2).

Махачкалинское "Динамо" одержало одну победу в пяти последних матчах РПЛ - над московским "Динамо" в прошлом туре (1:0).

"Рубин" занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ с 14 очками, "Динамо" из Махачкалы идет 11-м, набрав 8 очков.

В следующем туре "Рубин" 20 сентября в гостях сыграет с тольяттинским "Акроном", "Динамо" в этот же день примет московский "Локомотив". Также на следующей неделе команды проведут матчи группового этапа "пути РПЛ" Кубка России - "Рубин" 16 сентября на выезде встретится с "Оренбургом", "Динамо" в тот же день в гостях сыграет с "Пари Нижний Новгород".