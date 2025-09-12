КАЗАНЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Казанский "Рубин" со счетом 1:0 одержал победу над махачкалинским "Динамо" в матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Единственным голом на 27-й минуте отметился нападающий Мирлинд Даку, реализовавший пенальти.
"Рубин" прервал серию из трех игр без побед в официальных матчах. Ранее в чемпионате казанцы уступили московскому "Спартаку" (0:2) и сыграли вничью с "Оренбургом" (2:2), а в Фонбет - Кубке России проиграли грозненскому "Ахмату" (0:2).
Махачкалинское "Динамо" одержало одну победу в пяти последних матчах РПЛ - над московским "Динамо" в прошлом туре (1:0).
"Рубин" занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ с 14 очками, "Динамо" из Махачкалы идет 11-м, набрав 8 очков.
В следующем туре "Рубин" 20 сентября в гостях сыграет с тольяттинским "Акроном", "Динамо" в этот же день примет московский "Локомотив". Также на следующей неделе команды проведут матчи группового этапа "пути РПЛ" Кубка России - "Рубин" 16 сентября на выезде встретится с "Оренбургом", "Динамо" в тот же день в гостях сыграет с "Пари Нижний Новгород".
1
"Краснодар"
7
5
1
1
16
18
4
14
2
ЦСКА
7
4
3
0
15
15
6
9
3
"Балтика"
7
4
3
0
15
13
5
8
4
"Локомотив"
7
4
3
0
15
18
11
7
5
"Рубин"
8
4
2
2
14
11
12
-1
6
"Зенит"
7
3
3
1
12
13
7
6
7
"Спартак"
7
3
2
2
11
10
11
-1
8
"Крылья Советов"
7
2
3
2
9
11
14
-3
9
"Динамо" М
7
2
2
3
8
7
7
0
10
"Ахмат"
7
2
2
3
8
8
9
-1
11
"Динамо" Мх
8
2
2
4
8
4
10
-6
12
"Оренбург"
7
1
4
2
7
9
10
-1
13
"Акрон"
7
1
3
3
6
9
10
-1
14
"Ростов"
7
1
2
4
5
7
12
-5
15
"Пари НН"
7
1
0
6
3
4
14
-10
16
"Сочи"
7
0
1
6
1
4
19
-15