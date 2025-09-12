Встреча закончилась со счетом 2:0

СОЧИ, 12 сентября. /ТАСС/. "Сочи" со счетом 2:0 обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла во дворце спорта "Большой".

Заброшенными шайбами отметились Даниил Сероух (39-я минута) и Уильям Биттен (60).

На матче был установлен рекорд посещаемости домашних игр с участием "Сочи". Встреча прошла в присутствии 12 001 зрителя. Предыдущий рекорд был установлен 4 января 2020 года также на игре между "Сочи" и ЦСКА. Тот матч посетили 11 785 зрителей.

ЦСКА потерпел первое поражение в текущем сезоне КХЛ. Армейцы выиграли две стартовые встречи регулярного чемпионата. Вратарь "Сочи" Павел Хомченко отразил 28 бросков, в прошлом сезоне он выступал за ЦСКА. Голкипер армейцев Спенсер Мартин, сыгравший "на ноль" в прошлой встрече с владивостокским "Адмиралом" (1:0), прервал серию без пропущенных шайб, которая длилась более 100 минут.

ЦСКА и "Сочи" набрали по четыре очка. Столичная команда занимает четвертое место в таблице Западной конференции, "Сочи" - пятое. Армейцы опережают южан благодаря большему количеству побед в основное время. В следующем матче "Сочи" примет челябинский "Трактор", ЦСКА на выезде сыграет с череповецкой "Северсталью". Обе встречи пройдут 14 сентября.

В других матчах пятницы новосибирская "Сибирь" по буллитам обыграла владивостокский "Адмирал" (2:1), екатеринбургский "Автомобилист" победил уфимский "Салават Юлаев" (4:1), нижегородское "Торпедо" оказалось сильнее тольяттинской "Лады" (4:3). Торпедовцы вышли на первое место в Западной конференции, одержав три победы в трех играх. Еще одной командой, не потерпевшей ни одного поражения в сезоне, является астанинский "Барыс", победивший в двух встречах.

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Торпедо" 3 2 1 0 0 0 0 0 11-8 6 2 "Шанхай Дрэгонс" 3 2 0 0 1 0 0 0 14-9 5 3 "Северсталь" 3 2 0 0 0 0 0 1 8-5 4 4 ЦСКА 3 2 0 0 0 0 0 1 7-4 4 5 "Сочи" 3 1 0 1 0 0 0 1 8-6 4 6 "Локомотив" 3 1 0 1 0 0 0 1 7-6 4 7 СКА 3 1 0 0 0 1 0 1 11-12 3 8 "Динамо" М 3 0 0 1 0 0 0 2 6-10 3 9 "Динамо" Мн 2 1 0 0 0 0 0 1 6-4 2 10 "Лада" 2 1 0 0 0 0 0 1 7-7 2 11 "Спартак" 3 1 0 0 0 0 0 2 5-8 2