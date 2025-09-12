СОЧИ, 12 сентября. /ТАСС/. "Сочи" со счетом 2:0 обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла во дворце спорта "Большой".
Заброшенными шайбами отметились Даниил Сероух (39-я минута) и Уильям Биттен (60).
На матче был установлен рекорд посещаемости домашних игр с участием "Сочи". Встреча прошла в присутствии 12 001 зрителя. Предыдущий рекорд был установлен 4 января 2020 года также на игре между "Сочи" и ЦСКА. Тот матч посетили 11 785 зрителей.
ЦСКА потерпел первое поражение в текущем сезоне КХЛ. Армейцы выиграли две стартовые встречи регулярного чемпионата. Вратарь "Сочи" Павел Хомченко отразил 28 бросков, в прошлом сезоне он выступал за ЦСКА. Голкипер армейцев Спенсер Мартин, сыгравший "на ноль" в прошлой встрече с владивостокским "Адмиралом" (1:0), прервал серию без пропущенных шайб, которая длилась более 100 минут.
ЦСКА и "Сочи" набрали по четыре очка. Столичная команда занимает четвертое место в таблице Западной конференции, "Сочи" - пятое. Армейцы опережают южан благодаря большему количеству побед в основное время. В следующем матче "Сочи" примет челябинский "Трактор", ЦСКА на выезде сыграет с череповецкой "Северсталью". Обе встречи пройдут 14 сентября.
В других матчах пятницы новосибирская "Сибирь" по буллитам обыграла владивостокский "Адмирал" (2:1), екатеринбургский "Автомобилист" победил уфимский "Салават Юлаев" (4:1), нижегородское "Торпедо" оказалось сильнее тольяттинской "Лады" (4:3). Торпедовцы вышли на первое место в Западной конференции, одержав три победы в трех играх. Еще одной командой, не потерпевшей ни одного поражения в сезоне, является астанинский "Барыс", победивший в двух встречах.
1
"Торпедо"
3
2
1
0
0
0
0
0
11-8
6
2
"Шанхай Дрэгонс"
3
2
0
0
1
0
0
0
14-9
5
3
"Северсталь"
3
2
0
0
0
0
0
1
8-5
4
4
ЦСКА
3
2
0
0
0
0
0
1
7-4
4
5
"Сочи"
3
1
0
1
0
0
0
1
8-6
4
6
"Локомотив"
3
1
0
1
0
0
0
1
7-6
4
7
СКА
3
1
0
0
0
1
0
1
11-12
3
8
"Динамо" М
3
0
0
1
0
0
0
2
6-10
3
9
"Динамо" Мн
2
1
0
0
0
0
0
1
6-4
2
10
"Лада"
2
1
0
0
0
0
0
1
7-7
2
11
"Спартак"
3
1
0
0
0
0
0
2
5-8
2
1
"Автомобилист"
3
2
0
0
0
0
0
1
13-8
4
2
"Трактор"
4
1
0
0
1
1
0
1
10-14
4
3
"Барыс"
2
0
1
1
0
0
0
0
8-6
4
4
"Металлург"
3
0
0
1
1
1
0
0
7-8
4
5
"Амур"
3
1
0
0
1
0
0
1
6-6
3
6
"Ак Барс"
3
1
0
0
1
0
0
1
8-11
3
7
"Адмирал"
3
0
0
1
1
0
0
1
5-6
3
8
"Авангард"
2
1
0
0
0
0
0
1
3-3
2
9
"Нефтехимик"
3
1
0
0
0
0
0
2
7-12
2
10
"Салават Юлаев"
3
0
1
0
0
0
0
2
7-10
2
11
"Сибирь"
2
0
0
2
0
0
0
1
2-3
2