"Спартак" опустился на последнее место в Западной конференции КХЛ

ТАСС, 12 сентября. Московский "Спартак" опустился на последнюю, 11-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Это произошло после победы "Сочи" над московским ЦСКА (2:0).
"Спартак" в 3 матчах набрал 2 очка. В следующей встрече красно-белые 14 сентября примут нижегородское "Торпедо".
В прошлом сезоне "Спартак" дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина, где в семи матчах уступил уфимскому "Салавату Юлаеву".
1
"Торпедо"
3
2
1
0
0
0
0
0
11-8
6
2
"Шанхай Дрэгонс"
3
2
0
0
1
0
0
0
14-9
5
3
"Северсталь"
3
2
0
0
0
0
0
1
8-5
4
4
ЦСКА
3
2
0
0
0
0
0
1
7-4
4
5
"Сочи"
3
1
0
1
0
0
0
1
8-6
4
6
"Локомотив"
3
1
0
1
0
0
0
1
7-6
4
7
СКА
3
1
0
0
0
1
0
1
11-12
3
8
"Динамо" М
3
0
0
1
0
0
0
2
6-10
3
9
"Динамо" Мн
2
1
0
0
0
0
0
1
6-4
2
10
"Лада"
2
1
0
0
0
0
0
1
7-7
2
11
"Спартак"
3
1
0
0
0
0
0
2
5-8
2
1
"Автомобилист"
3
2
0
0
0
0
0
1
13-8
4
2
"Трактор"
4
1
0
0
1
1
0
1
10-14
4
3
"Барыс"
2
0
1
1
0
0
0
0
8-6
4
4
"Металлург"
3
0
0
1
1
1
0
0
7-8
4
5
"Амур"
3
1
0
0
1
0
0
1
6-6
3
6
"Ак Барс"
3
1
0
0
1
0
0
1
8-11
3
7
"Адмирал"
3
0
0
1
1
0
0
1
5-6
3
8
"Авангард"
2
1
0
0
0
0
0
1
3-3
2
9
"Нефтехимик"
3
1
0
0
0
0
0
2
7-12
2
10
"Салават Юлаев"
3
0
1
0
0
0
0
2
7-10
2
11
"Сибирь"
2
0
0
2
0
0
0
1
2-3
2