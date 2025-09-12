12 сентября, 21:47
КХЛ

"Спартак" опустился на последнее место в Западной конференции КХЛ

В 3 матчах текущего сезона красно-белые набрали 2 очка

ТАСС, 12 сентября. Московский "Спартак" опустился на последнюю, 11-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Это произошло после победы "Сочи" над московским ЦСКА (2:0).

"Спартак" в 3 матчах набрал 2 очка. В следующей встрече красно-белые 14 сентября примут нижегородское "Торпедо".

В прошлом сезоне "Спартак" дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина, где в семи матчах уступил уфимскому "Салавату Юлаеву".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция

1

"Торпедо"

3

2

1

0

0

0

0

0

11-8

6

2

"Шанхай Дрэгонс"

3

2

0

0

1

0

0

0

14-9

5

3

"Северсталь"

3

2

0

0

0

0

0

1

8-5

4

4

ЦСКА

3

2

0

0

0

0

0

1

7-4

4

5

"Сочи"

3

1

0

1

0

0

0

1

8-6

4

6

"Локомотив"

3

1

0

1

0

0

0

1

7-6

4

7

СКА

3

1

0

0

0

1

0

1

11-12

3

8

"Динамо" М

3

0

0

1

0

0

0

2

6-10

3

9

"Динамо" Мн

2

1

0

0

0

0

0

1

6-4

2

10

"Лада"

2

1

0

0

0

0

0

1

7-7

2

11

"Спартак"

3

1

0

0

0

0

0

2

5-8

2

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция

1

"Автомобилист"

3

2

0

0

0

0

0

1

13-8

4

2

"Трактор"

4

1

0

0

1

1

0

1

10-14

4

3

"Барыс"

2

0

1

1

0

0

0

0

8-6

4

4

"Металлург"

3

0

0

1

1

1

0

0

7-8

4

5

"Амур"

3

1

0

0

1

0

0

1

6-6

3

6

"Ак Барс"

3

1

0

0

1

0

0

1

8-11

3

7

"Адмирал"

3

0

0

1

1

0

0

1

5-6

3

8

"Авангард"

2

1

0

0

0

0

0

1

3-3

2

9

"Нефтехимик"

3

1

0

0

0

0

0

2

7-12

2

10

"Салават Юлаев"

3

0

1

0

0

0

0

2

7-10

2

11

"Сибирь"

2

0

0

2

0

0

0

1

2-3

2

  

Теги:
КХЛ