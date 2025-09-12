Обладатель Кубка Гагарина "Локомотив" потерпел первое поражение в новом сезоне КХЛ

Ярославская команда уступила "Шанхай Дрэгонс" со счетом 1:4

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Шанхай Дрэгонс" потерпел первое поражение в сезоне. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу "Шанхая".

В составе победителей шайбы забросили Райан Спунер (29-я минута), Райли Саттер (42), Макс Эллис (56) и Дойл Сомерби (58). У гостей отличился Александр Полунин (7).

"Локомотив", в прошлом сезоне ставший обладателем Кубка Гагарина, начал текущий сезон с двух побед, обыграв в серии буллитов челябинский "Трактор" (2:1) и победив череповецкую "Северсталь" (4:1).

"Шанхай" после трех игр находится на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. На счету команды пять очков. "Локомотив" с четырьмя очками располагается на шестой строчке на Западе.

В следующем матче "Шанхай" 15 сентября в гостях сыграет с хабаровским "Амуром", "Локомотив" 14 сентября на выезде встретится с нижнекамским "Нефтехимиком".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Торпедо" 3 2 1 0 0 0 0 0 11-8 6 2 "Шанхай Дрэгонс" 3 2 0 0 1 0 0 0 14-9 5 3 "Северсталь" 3 2 0 0 0 0 0 1 8-5 4 4 ЦСКА 3 2 0 0 0 0 0 1 7-4 4 5 "Сочи" 3 1 0 1 0 0 0 1 8-6 4 6 "Локомотив" 3 1 0 1 0 0 0 1 7-6 4 7 СКА 3 1 0 0 0 1 0 1 11-12 3 8 "Динамо" М 3 0 0 1 0 0 0 2 6-10 3 9 "Динамо" Мн 2 1 0 0 0 0 0 1 6-4 2 10 "Лада" 2 1 0 0 0 0 0 1 7-7 2 11 "Спартак" 3 1 0 0 0 0 0 2 5-8 2