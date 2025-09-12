Сборные Турции и Германии сыграют в финале чемпионата Европы по баскетболу

Решающий матч состоится 14 сентября в Риге

ТАСС, 12 сентября. Сборная Турции со счетом 94:68 одержала победу над командой Греции в полуфинале чемпионата Европы по баскетболу.

У сборной Турции самым результативным игроком стал Эрджан Османи, набравший 28 очков. У греков больше всех очков набрал Костас Слукас - 15. В финале сборная Турции сыграет с командой Германии, которая в полуфинале одержала победу над финнами - 98:86.

Сборная Турции сыграет в финале чемпионата Европы во второй раз. В 2001 году команда в решающем матче турнира уступила сборной Югославии (69:78). Баскетболисты из Германии поборются за золото европейского первенства в третий раз. В 1993 году немцы в финале победили сборную России (71:70), в 2005-м проиграли грекам (62:78).

Чемпионат Европы принимают Кипр, Финляндия, Польша и Латвия. Финальный матч состоится 14 сентября в Риге.