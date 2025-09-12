Следующие два матча команда проведет на выезде против хабаровского "Амура" и владивостокского "Адмирала"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Главный тренер "Шанхай Дрэгонс" Жерар Галлан рассказал, что удивлен временем перелета из Санкт-Петербурга на Дальний Восток. Об этом он рассказал журналистам.

Следующие два матча китайская команда, которая принимает своих соперников в Санкт-Петербурге, проведет в гостях против хабаровского "Амура" и владивостокского "Адмирала".

"Я не знаю, что такое Дальний Восток. Единственное, что мне известно, что перелет будет длиться 10 часов. Это долго. Рад, что отправляемся туда в начале сезона. Но я был удивлен, когда мне сказали, что перелет будет настолько долгим. Долететь до Канады можно за 9 часов", - сказал Галлан.

Галлан возглавил "Шанхай" летом 2025 года. Ранее специалист работал в ряде клубов Национальной хоккейной лиги, а также в сборной Канады. После трех матчей нового сезона Фонбет - Континентальной хоккейной лиги "Шанхай" занимает второе место в Западной конференции с пятью очками.