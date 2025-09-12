Встреча пройдет на "ВТБ-Арене"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Программа восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в субботу четырьмя матчами. В центральной игре тура московское "Динамо" на своем поле встретится со столичным "Спартаком".

Матч пройдет на "ВТБ-Арене" и начнется в 16:45 мск. Ранее пресс-служба бело-голубых сообщила, что на игру проданы все билеты. "На матчах со "Спартаком" у нас часто солд-аут, - сказал ТАСС генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров. - А в этом сезоне у нас ожидается уже третий аншлаг за пару месяцев. В этом сезоне заметно, что наша посещаемость растет, даже несмотря на результаты. Матч со "Спартаком" - большая афиша, старейшее дерби страны, принципиальное противостояние для обоих соперников, поэтому неудивительно, что все билеты давно распроданы".

"Динамо" тяжело вкатывается в сезон после назначения на пост главного тренера Валерия Карпина. Бело-голубые с 8 очками располагаются на 9-й позиции в турнирной таблице РПЛ. "Спартак" тоже начал не лучшим образом, но команда пришла в себя, красно-белые имеют серию из трех побед во всех турнирах, занимая 7-е место в таблице РПЛ с 11 очками. В последнем матче команд в РПЛ в мае этого года "Динамо" на своем поле обыграло "Спартак" со счетом 2:0.

Перед паузой на матчи сборных "Динамо" в гостях уступило махачкалинскому "Динамо" со счетом 0:1, после этого Карпин заявил о готовности покинуть клуб. В "Динамо" поддержали главного тренера. "От генерального партнера была реакция. Карпин - наш тренер, мы работаем вместе над улучшением результата. Он заявление делал не от себя, а в ответ на вопрос. Вы задали вопрос, он отвечает", - сказал Пивоваров журналистам.

Матч против "Спартака", за который играл и который возглавлял Карпин, является отличной возможностью реабилитироваться за прошлые результаты. Всего как тренер он провел против красно-белых 16 матчей, в которых одержал 8 побед и потерпел 6 поражений. На помощь к Карпину придет один из лучших футболистов "Динамо" Константин Тюкавин, который полностью восстановился от травмы крестообразной связки и готовится сыграть в этой встрече. 22-летний воспитанник бело-голубых имеет хорошую статистику против "Спартака" - в 14 матчах в его активе 5 голов и 1 результативная передача. Тюкавин забивал столько же лишь в играх против екатеринбургского "Урала".

По-прежнему в "Динамо" пока недоступны из-за повреждений полузащитники Артур Гомес и Луис Чавес, под вопросом участие вратаря Андрея Лунева и нападающего Ярослава Гладышева. За "Спартак" могут дебютировать защитники Кристофер Ву и Александер Джику, футболисты пополнили состав красно-белых на этой неделе.

Лидер РПЛ "Краснодар" сыграет с "Акроном" Дзюбы

В заключительном матче дня лидер чемпионата России "Краснодар" дома встретится с тольяттинским "Акроном", игра начнется в 19:30 мск. Краснодарская команда набрала 16 очков и на 1 очко опережает московские ЦСКА, "Локомотив" и калининградскую "Балтику". Тольятинская команда подходит к матчу с серией из четырех поражений во всех турнирах, "Акрон" с 6 очками располагается на 13-й позиции в таблице РПЛ. За "Акрон" выступает 37-летний нападающий Артем Дзюба, в текущем сезоне он забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи в 7 матчах чемпионата России.

Также в субботу "Оренбург" на выезде сыграет с "Пари Нижний Новгород", матч начнется в 14:00 мск. Оренбуржцы с 7 очками занимают 12-е место в РПЛ, нижегородцы с 3 очками располагаются на предпоследней, 15-й строчке.

В другом матче дня "Локомотив" на выезде встретится с грозненским "Ахматом", матч начнется в 16:45 мск. Железнодорожники подходят к игре с серией из трех ничьих. "Ахмат" после назначения Станислава Черчесова на пост главного тренера не проигрывает в четырех матчах подряд в РПЛ (две победы, две ничьих). "Локомотив" с 15 очками идет 4-м, "Ахмат" набрал 8 очков и располагается на 10-й позиции.

Программа восьмого тура РПЛ стартовала в пятницу, в этот день казанский "Рубин" на своем поле обыграл махачкалинское "Динамо" со счетом 1:0. 14 сентября состоятся матчи "Крылья Советов" - "Сочи", "Балтика" - "Зенит" и "Ростов" - ЦСКА.