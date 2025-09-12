Олимпийский квалификационный турнир пройдет в Пекине на следующей неделе

ТАСС, 13 сентября. Двукратный победитель финала Гран-при России Петр Гуменник поменял произвольную программу для выступления на отборочном турнире к Олимпийским играм. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев.

Российский фигурист покажет произвольную программу прошлого сезона под саундтрек российского композитора Георгия Жерякова из фильма "Онегин". В короткой программе Гуменник выступит под музыкальную композицию из кинокартины "Парфюмер. История одного убийцы". На первом этапе Кубка Санкт-Петербурга спортсмен продемонстрировал произвольную программу под музыку из сериала "Игра престолов".

Короткую программу на отборочном турнире к Олимпиаде одиночники представят 20 сентября, произвольную - 21 сентября. Соревнования пройдут в Пекине. В женском одиночном катании выступит россиянка Аделия Петросян. Для попадания на Олимпийские игры фигуристам на турнире нужно попасть в пятерку лучших.

Гуменнику 23 года. Он также является серебряным и бронзовым призером чемпионатов России.