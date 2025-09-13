Он завершал игровую карьеру в 2019 году

ТАСС, 13 сентября. Сергей Пучков, входящий в тренерский штаб костромского футбольного клуба "Спартак", возобновил карьеру в 40 лет и вошел в состав команды. Об этом сообщает пресс-служба костромского клуба.

"Нет, это не сон - Сергей Михайлович возвращается в большой футбол и будет защищать Кострому и цвета нашего клуба. Он знает, как мы играем, потому что сам нас тренировал", - говорится в заявлении клуба.

Пучков является воспитанником академии московского "Спартака", выступал за молодежную команду киевского "Динамо" и подмосковный "Долгопрудный". В 2019 году он завершил профессиональную карьеру.

Костромской "Спартак" выступает в Лиге Пари (Первой лиге). После 9 туров команда с 20 очками занимает третье место в турнирной таблице. 13 сентября "Спартак" на выезде сыграет с тульским "Арсеналом".