Ранее футболист дебютировал в составе сборной Бразилии

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос мечтал о выступлении за команду Бразилии по футболу, но было бы лучше, если бы он сыграл за сборную России. Такое мнение ТАСС высказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

"Дуглас Сантос родился в Бразилии, у него была возможность сыграть за сборную, Карло Анчелотти (главный тренер сборной Бразилии - прим. ТАСС) его вызвал. Наверное, он мечтал всю жизнь сыграть за сборную Бразилии, которая является пятикратным чемпионом мира. Моя оценка? Было бы лучше, если бы он сыграл за сборную России", - сказал Митрофанов.

Ранее Сантос получил гражданство РФ, в марте он попал в расширенный состав сборной России по футболу на сбор национальной команды, но не вошел в итоговый. 1 сентября Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о том, что Сантос сменил спортивное гражданство с российского на бразильское. Защитник снова станет легионером в чемпионате России. 5 сентября Сантос дебютировал за сборную Бразилии в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с командой Чили (3:0), отыграв 90 минут.