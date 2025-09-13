В "Спартаке" сообщили, что ведут переговоры с Максименко о продлении контракта

Нынешнее соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2026 года

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" ведет переговоры о продлении контракта с вратарем команды Александром Максименко. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао.

Контракт Максименко со "Спартаком" истекает в июне 2026 года.

"Мы продлили контракты с рядом футболистов. Среди них и Александр Довбня, и Наиль Умяров, и Руслан Литвинов, и Кристофер Мартинс, и Никита Массалыга, и Егор Гузиев, и Даня Пруцев перед его арендой, - сказал Кахигао. - Естественно, есть еще футболисты, с кем ведем переговоры, Александр Максименко является одним из них. Сейчас у него есть контракт, мы довольны им, довольны тем, как он выступает. Могу сказать, что мы хотим, чтобы он надолго остался в "Спартаке".

Максименко 27 лет, он является воспитанником "Спартака", за основную команду выступает с июля 2018 года. Всего за красно-белых он провел 205 матчей, из которых 69 "на ноль". Вместе с красно-белыми он выиграл Кубок России (2022).