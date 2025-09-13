Квалификационные соревнования по фигурному катанию пройдут с 19 по 21 сентября в Пекине

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российские и белорусские тренеры фигуристов смогут присутствовать на отборочном турнире к Олимпийским играм 2026 года. Об этом ТАСС сообщили в Международном союзе конькобежцев (ISU).

"Вспомогательному персоналу с российскими или белорусскими паспортами разрешено присутствовать на отборочном турнире в Пекине. Об этом говорится в коммюнике ISU 2680, в разделе 2. Совет ISU разрешает исключение из коммюнике ISU 2469 на основании статьи 17/1 конституции ISU, чтобы позволить соответствующим фигуристам и их вспомогательному персоналу, имеющему российский/белорусский паспорт, участвовать в качестве нейтральных спортсменов в квалификационном турнире по фигурному катанию на Олимпийские игры 2026 года и квалификационных соревнованиях на Игры 2026 года в соответствии с олимпийскими квалификационными документами по конькобежному спорту и шорт-треку", - сообщили в ISU.

Квалификационные соревнования по фигурному катанию пройдут с 19 по 21 сентября в Пекине. В список участников отбора из россиян вошли Аделия Петросян и Петр Гуменник. Запасными будут Алина Горбачева и Владислав Дикиджи. Российские фигуристы примут участие в квалификации в нейтральном статусе.