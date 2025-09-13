Медиаклубу пришлось отменять предыгровую тренировку

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Главный тренер московского медиаклуба "Броук Бойз" Дмитрий Кузнецов, как и футболисты команды, заболел перед матчем третьего раунда "пути регионов" Фонбет - Кубка России с "Леон Сатурн". Об этом Кузнецов рассказал ТАСС.

Ранее президент "Броук Бойз" Дмитрий Егоров сообщил, что перед матчем отравилось 17 футболистов команды. Перед игрой пресс-служба клуба сообщила, что к матчу готовы все игроки, кроме нападающего Сергея Давыдова. 11 сентября "Броук Бойз" победил "Леон Сатурн" со счетом 2:0, один из мячей забил Федор Смолов.

"Федор Смолов хорошо сыграл, он забил мяч, но не нужно умалять достоинства других футболистов, он не один играл, вся команда заслуживает похвалы, как и тренерский штаб, все остальные, - сказал Кузнецов. - Да, ясно, что будет играть в следующем раунде Кубка России против саратовского "Сокола". Во-первых, это его родина, он там родился, не выпустить его было бы преступлением. Во-вторых, с Федей в нападении у нас более грозная атака, к нам соперники относятся более серьезно, в других позициях у нас появляются свободные зоны".

"На следующий день выбыли сразу 12-13 человек, 15 человек вместе с тренерским штабом. Мы даже тренировку отменили предыгровую. Половина ребят пластом лежала. Симптомы были разные у всех, у меня была температура, у кого-то рвота, кто-то на туалете сидел. У меня была температура 39", - добавил Кузнецов.

В четвертом раунде "пути регионов" команда сыграет с саратовским "Соколом".