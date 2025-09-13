Ранее он выпустил трек, посвященный одной из мадридских площадей, где футболисты "Реала" празднуют победы в турнирах

МАДРИД, 13 сентября. /ТАСС/. Четырехкратный победитель Лиги чемпионов в составе испанского "Реала" Серхио Рамос мечтает дать концерт на стадионе "Сантьяго Бернабеу", который является домашней ареной мадридского клуба. Об этом он заявил агентству EFE.

В начале сентября Рамос выпустил трек, который называется "Сибелес". Композиция посвящена площади Сибелес в Мадриде, где футболисты "Реала" празднуют победы в турнирах.

"Надеюсь, завтра у меня будет возможность объявить о концерте на "Сантьяго Бернабеу", но нужно действовать постепенно. Песню "Сибелес" я сочинил, когда покидал "Реал" четыре года назад. Музыка - это образ моей жизни, она была со мной на протяжении всей карьеры", - сказал Рамос.

Рамос выступал за "Реал" с 2005 по 2021 год, в составе команды он пять раз выиграл чемпионат и два раза - Кубок Испании. С февраля защитник выступает за мексиканский "Монтеррей".

В составе сборной Испании защитник стал чемпионом мира (2010) и двукратным победителем чемпионатов Европы (2008, 2012).