Отмечается, что организаторы планируют вывесить флаг Палестины в знак солидарности с палестинским народом

МАДРИД, 13 сентября. /ТАСС/. Израильские шахматисты снялись с турнира Open Basque Country в испанском городе Сестао из-за позиции организаторов по их участию. Об этом сообщает газета El Pais.

По информации источника, организаторы планируют вывесить флаг Палестины в знак солидарности с палестинским народом и с целью осудить действия Израиля в регионе. Изначально организаторы планировали дисквалифицировать израильских шахматистов, если они будут пытаться играть под флагом страны. Международная шахматная федерация сочла это формой дискриминации. Впоследствии организаторы турнира публично выступили против приезда израильтян, что побудило их сняться с соревнований.

Ранее в ходе проведения велогонки "Вуэльта" в Испании неоднократно устраивались акции протеста против участия команды из Израиля. Так, 3 сентября спортсмены не смогли доехать до финиша 11-го этапа из-за людей с палестинскими флагами, которые выбежали на трассу.