САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Китайский клуб "Шанхай Дрэгонс" под руководством канадского тренера Жерар Галлана играет в североамериканский хоккей. Об этом ТАСС рассказал нападающий "Шанхай Дрэгонс" Райан Спунер.

12 сентября "Шанхай Дрэгонс" переиграл ярославский "Локомотив" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"У меня было много тренеров, я поиграл в большом количестве команд. Про Галлана могу сказать только самое хорошее. У нас очень интенсивные тренировки, очень высокий темп. Мы играем в североамериканский хоккей, для меня это является плюсом. Галлан - тренер для игроков. Ребята хотят ради него играть, но и он в ответ делает все для ребят", - сказал Спунер.

Китайский клуб проводит домашние матчи в нынешнем сезоне на "СКА-Арене" в Санкт-Петербурге. "СКА-Арена" похожа на "Белл-центр". Это самая большая арена в Америке, "СКА-Арена" - самая большая арена в мире. Поэтому да, они очень похожи, высокие трибуны, очень большое здание само по себе. Так что я бы провёл именно эту параллель", - отметил Спунер.

Галлан возглавил "Шанхай Дрэгонс" летом 2025 года. Ранее специалист работал в ряде клубов Национальной хоккейной лиги, а также в сборной Канады. После трех матчей нового сезона КХЛ "Шанхай" занимает второе место в Западной конференции с пятью очками.