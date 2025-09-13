Фигурист покажет произвольную программу прошлого сезона под саундтрек российского композитора Георгия Жерякова из фильма "Онегин"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Решение тренерского штаба Этери Тутберидзе и команды фигуриста Петра Гуменника поменять произвольную программу для выступления на отборочном турнире к Олимпийским играм является оправданным, поскольку программа уже хорошо обкатана и еще не представлена на международных турнирах. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпиады, хореограф Илья Авербух.

Ранее пресс-служба Международного союза конькобежцев сообщила, что Гуменник покажет произвольную программу прошлого сезона под саундтрек российского композитора Георгия Жерякова из фильма "Онегин". В короткой программе Гуменник выступит под музыкальную композицию из кинокартины "Парфюмер. История одного убийцы".

"В прошлом году я поставил программу "Онегин" для Петра Гуменника, которая получила высокие оценки и стала заметным событием в фигурном катании. В этом году мы изначально планировали новую программу, но учитывая, что "Онегин" так и не был представлен на международной арене, мы держали идею вернуться к этой работе. Когда программа уже обкатана и известна, но при этом не показана на международных соревнованиях, такое решение выглядит логичным. Успех "Онегина" и его признание создали бы высокую планку для любой новой программы. Уверен, что в обычных условиях вопрос о возвращении к прошлогодней постановке не стоял бы, но олимпийский сезон вносит свои коррективы", - сказал Авербух.

"С учетом колоссальной ответственности и психологического давления, которое ложится на спортсменов, решение тренерского штаба Этери Тутберидзе и команды Петра Гуменника идти в олимпийский сезон с уже проверенными и успешными программами представляется вполне оправданным. И я благодарен Петру и его тренерам за доверие, оказанное мне в предолимпийский и олимпийский сезоны, и рад, что теперь у программы "Онегин" и новой программы Петра появится шанс быть представленными на международной арене", - добавил он.

Короткую программу на отборочном турнире к Олимпиаде одиночники представят 20 сентября, произвольную - 21 сентября. Соревнования пройдут в Пекине. В женском одиночном катании выступит россиянка Аделия Петросян.

Гуменнику 23 года. Он является двукратным победителем финала Гран-при России, серебряным и бронзовым призером чемпионатов России.