МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Никакие радикальные изменения не помогут Даниилу Медведеву вернуться на прежний уровень в теннисе - в его карьере все не так радужно, как хотелось бы. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников.

В обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает 18-е место. На прошедшем в Нью-Йорке Открытом чемпионате США россиянин проиграл в первом круге. Ранее французский тренер Жиль Сервара объявил о прекращении сотрудничества с Медведевым.

"Поймите, проблема заключается в следующем: спортсмены в таком статусе никого не хотят слушать, они никого не воспринимают. Кого бы сейчас Медведеву ни дали, он не будет воспринимать этого человека как тренера, как наставника и выполнять все безукоризненно, что ему будут говорить. Это уже все, - сказал Кафельников. - У Медведева огромное количество титулов. Я не знаю, чего он хочет добиться, какая у него еще остается мотивация. Выиграть турнир Большого шлема? Вернуться на первую строчку в рейтинге? Я не знаю. Все, к сожалению, не так радужно, как многие хотят видеть. В следующем году ему исполнится уже 30 лет - это тот возраст, когда любые радикальные изменения толку не принесут".

Медведеву 29 лет, в 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.