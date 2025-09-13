Александр Хаджи умер на 80-м году жизни

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Прощание с бывшим администратором московского футбольного клуба "Спартак" Александром Хаджи пройдет 15 сентября в манеже академии имени Федора Черенкова. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

В пятницу пресс-служба "Спартака" сообщила о смерти Хаджи на 80-м году жизни.

"Прощание с Александром Леонидовичем Хаджи пройдет в понедельник 15 сентября в спартаковском манеже в Сокольниках", - говорится в сообщении.

Хаджи работал в "Спартаке" с 1983 по 2008 год, в том числе с тренерами Константином Бесковым и Олегом Романцевым.