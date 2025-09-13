6 августа у Александры и Макара Игнатовых родился сын

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Жизнь фигуристки Александры Игнатовой (до замужества - Трусовой) очень сильно изменилась после рождения сына. Об этом Игнатова рассказала во время фан-встречи на Дне московского спорта.

6 августа у Александры и Макара Игнатовых родился сын, его назвали Михаилом.

"Какие ощущение от рождения сына? Очень круто, я очень счастлива. Всем такое желаю. Жизнь поменялась кардинально. Я стала намного спокойнее. У меня ребенку месяц. Я очень хотела детей. С 16 лет хотела детей, думала, что хочу рано родить. Я очень счастлива. Конечно, не сплю, но очень счастлива. Пока что у нас нет няни, не думаю, что смогу доверить кому-то своего ребенка, хотя предполагали, что она будет", - рассказала Игнатова.