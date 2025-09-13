Смагин заявил, что российские шахматные турниры находятся вне политики

Ранее израильские шахматисты снялись с турнира Open Basque Country в испанском городе Сестао из-за позиции организаторов по их участию

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российские шахматные турниры проходят аполитично. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России, организатор соревнований Сергей Смагин.

Ранее израильские шахматисты снялись с турнира Open Basque Country в испанском городе Сестао из-за позиции организаторов по их участию.

"Все началось с того, что FIDE (Международная шахматная федерация - прим. ТАСС) сделала глупость по отношению к нам, отобрав у нас флаг. Другие страны теперь вполне могут последовать примеру испанцев и предлагать израильтянам или представителям других стран играть под флагом FIDE. Здесь нужно принять решение: или признать, что спорт следует за политической конъюнктурой, или он действительно вне политики. Вряд ли FIDE будет что-то делать в этой ситуации, потому что там больше любят читать морали", - сказал Смагин.

"У нас такого и близко нет. Основа наших соревнований заключается в аполитичности. К нам в этом году приезжали шахматисты из разных стран, гроссмейстеры высокого уровня, и все проходило в дружественной атмосфере", - добавил собеседник агентства.