Нападающий получил травму крестообразных связок в начале марта

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин начнет матч восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Спартака" на скамейке запасных. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

Нападающий попал в заявку на матч впервые с марта. Тюкавин получил травму крестообразных связок в начале марта в матче РПЛ с "Ростовом", ему провели операцию.

Тюкавину 23 года, он является воспитанником "Динамо". В прошлом сезоне нападающий провел 22 матча в разных турнирах, забив 8 мячей и отдав 3 результативные передачи. Всего за "Динамо" Тюкавин провел 151 матч, забил 48 мячей и отдал 29 результативных передач. За сборную России нападающий забил 1 мяч в 6 матчах. В конце мая "Динамо" объявило о продлении контракта с игроком до 2030 года.

Матч между "Динамо" и "Спартаком" пройдет в субботу на "ВТБ-Арене", игра начнется в 16:45 мск.