13 сентября, 16:28
КХЛ

"Авангард" обыграл московское "Динамо" в матче КХЛ. Прохоркин оформил хет-трик

Встреча в Омске завершилась со счетом 7:4

ОМСК, 13 сентября. /ТАСС/. Омский "Авангард" победил московское "Динамо" со счетом 7:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске.

В составе "Авангарда" шайбы забросили Николай Прохоркин (4, 35 и 37-я минуты), Дамир Шарипзянов (21), Дмитрий Рашевский (27), Александр Волков (42) и Джованни Фьоре (58). У гостей отличились Седрик Пакетт (2), Джордан Уил (15), Игорь Ожиганов (16) и Артем Швец-Роговой (45). После шестой пропущенной шайбы лед покинул вратарь "Динамо" Максим Моторыгин. Его заменил 17-летний Владимир Селиванов, который стал самым молодым голкипером "Динамо" в КХЛ.

По ходу встречи "Авангард" уступал "Динамо" со счетом 1:3. Рашевский перешел из "Динамо" в "Авангард" летом, он является лучшим снайпером в истории москвичей в КХЛ. Нападающий забросил первую шайбу в текущем чемпионате. Прохоркин первым в текущем сезоне забросил три шайбы в одном матче.

"Динамо" потерпело третье поражение в текущем сезоне КХЛ. Ранее бело-голубые уступили московскому ЦСКА (2:6) и "Сочи" (2:3 Б). Столичная команда набрала 3 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Авангард" с 4 очками располагается на 2-й строчке в Восточной конференции.

В следующем матче "Динамо" на выезде сыграет с "Барысом" из Астаны 15 сентября, "Авангард" в тот же день дома примет минское "Динамо".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция

1

"Торпедо"

3

2

1

0

0

0

0

0

11-8

6

2

"Шанхай Дрэгонс"

3

2

0

0

1

0

0

0

14-9

5

3

"Северсталь"

3

2

0

0

0

0

0

1

8-5

4

4

ЦСКА

3

2

0

0

0

0

0

1

7-4

4

5

"Сочи"

3

1

0

1

0

0

0

1

8-6

4

6

"Локомотив"

3

1

0

1

0

0

0

1

7-6

4

7

СКА

3

1

0

0

0

1

0

1

11-12

3

8

"Динамо" М

4

0

0

1

1

0

0

2

10-17

3

9

"Динамо" Мн

2

1

0

0

0

0

0

1

6-4

2

10

"Лада"

2

1

0

0

0

0

0

1

7-7

2

11

"Спартак"

3

1

0

0

0

0

0

2

5-8

2

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция

1

"Автомобилист"

3

2

0

0

0

0

0

1

13-8

4

2

"Авангард"

3

2

0

0

0

0

0

1

10-7

4

3

"Трактор"

4

1

0

0

1

1

0

1

10-14

4

4

"Барыс"

2

0

1

1

0

0

0

0

8-6

4

5

"Металлург"

3

0

0

1

1

1

0

0

7-8

4

6

"Амур"

3

1

0

0

1

0

0

1

6-6

3

7

"Ак Барс"

3

1

0

0

1

0

0

1

8-11

3

8

"Адмирал"

3

0

0

1

1

0

0

1

5-6

3

9

"Нефтехимик"

3

1

0

0

0

0

0

2

7-12

2

10

"Салават Юлаев"

3

0

1

0

0

0

0

2

7-10

2

11

"Сибирь"

2

0

0

2

0

0

0

1

2-3

2

  

Теги:
КХЛ