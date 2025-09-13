"Авангард" обыграл московское "Динамо" в матче КХЛ. Прохоркин оформил хет-трик

Встреча в Омске завершилась со счетом 7:4

ОМСК, 13 сентября. /ТАСС/. Омский "Авангард" победил московское "Динамо" со счетом 7:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске.

В составе "Авангарда" шайбы забросили Николай Прохоркин (4, 35 и 37-я минуты), Дамир Шарипзянов (21), Дмитрий Рашевский (27), Александр Волков (42) и Джованни Фьоре (58). У гостей отличились Седрик Пакетт (2), Джордан Уил (15), Игорь Ожиганов (16) и Артем Швец-Роговой (45). После шестой пропущенной шайбы лед покинул вратарь "Динамо" Максим Моторыгин. Его заменил 17-летний Владимир Селиванов, который стал самым молодым голкипером "Динамо" в КХЛ.

По ходу встречи "Авангард" уступал "Динамо" со счетом 1:3. Рашевский перешел из "Динамо" в "Авангард" летом, он является лучшим снайпером в истории москвичей в КХЛ. Нападающий забросил первую шайбу в текущем чемпионате. Прохоркин первым в текущем сезоне забросил три шайбы в одном матче.

"Динамо" потерпело третье поражение в текущем сезоне КХЛ. Ранее бело-голубые уступили московскому ЦСКА (2:6) и "Сочи" (2:3 Б). Столичная команда набрала 3 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Авангард" с 4 очками располагается на 2-й строчке в Восточной конференции.

В следующем матче "Динамо" на выезде сыграет с "Барысом" из Астаны 15 сентября, "Авангард" в тот же день дома примет минское "Динамо".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Торпедо" 3 2 1 0 0 0 0 0 11-8 6 2 "Шанхай Дрэгонс" 3 2 0 0 1 0 0 0 14-9 5 3 "Северсталь" 3 2 0 0 0 0 0 1 8-5 4 4 ЦСКА 3 2 0 0 0 0 0 1 7-4 4 5 "Сочи" 3 1 0 1 0 0 0 1 8-6 4 6 "Локомотив" 3 1 0 1 0 0 0 1 7-6 4 7 СКА 3 1 0 0 0 1 0 1 11-12 3 8 "Динамо" М 4 0 0 1 1 0 0 2 10-17 3 9 "Динамо" Мн 2 1 0 0 0 0 0 1 6-4 2 10 "Лада" 2 1 0 0 0 0 0 1 7-7 2 11 "Спартак" 3 1 0 0 0 0 0 2 5-8 2