В "Спартаке" объяснили, почему Самошников не сыграет с "Динамо"

Защитник пропустит матч РПЛ из-за болезни

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Защитник московского "Спартака" Илья Самошников не сыграет в матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Динамо" из-за болезни. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе красно-белых.

Матч пройдет на "ВТБ-Арене" в субботу и начнется в 16:45 мск.

"Самошников заболел, [Даниил] Зорин восстанавливается от микроповреждения", - говорится в сообщении.

"Спартак" набрал 11 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице. "Динамо" с 8 очками располагается на 9-й строчке.