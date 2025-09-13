Серб получил красную карточку в компенсированное к первому тайму время после второго гола "Динамо"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович получил красную карточку и был удален со скамейки запасных в концовке первого тайма матча восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги со столичным "Динамо".

В компенсированное к первому тайму время "Динамо" вышло вперед (2:1) благодаря голу Бителло. Станкович выражал недовольство действиями главного арбитра Егора Егорова, который дал возможность игрокам "Динамо" продолжить атаку, несмотря на находящегося на газоне футболиста "Спартака".

Желтую карточку по итогам эпизода получил полузащитник "Спартака" Кристофер Мартинс. До конца первого тайма счет не изменился.