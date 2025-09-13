Джикия забил первый гол в чемпионате Турции по футболу

Российский защитник "Антальяспора" отличился в игре с "Самсунспором"

СТАМБУЛ, 13 сентября. /ТАСС/. Российский защитник клуба "Антальяспор" Георгий Джикия отметился голом в матче чемпионата Турции по футболу с "Самсунспором".

Джикия отличился на 46-й минуте, сделав счет 2:0. На 51-й минуте "Самсунспор" отыграл один мяч.

Джикии 31 год, летом он перешел на правах свободного агента в "Антальяспор". Он проводит пятый матч за команду. Последним российским клубом защитника были подмосковные "Химки", до этого он выступал за московский "Спартак". В составе красно-белых он выиграл чемпионат России (2017), кубок (2022) и суперкубок страны (2017).

За сборную России Джикия сыграл в 44 матчах, забив 2 гола и отдав 1 результативную передачу.