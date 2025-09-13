"Динамо" и "Спартак" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:2

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Футболисты московских "Динамо" и "Спартака" сыграли вничью со счетом 2:2 в матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене".

В составе "Спартака" оба мяча забил Ливай Гарсия (19-я и 63-я минуты). У "Динамо" дважды отличился Бителло (26, 45+3).

В компенсированное к первому тайму время после второго гола "Динамо" главный тренер "Спартака" Деян Станкович выражал недовольство действиями главного арбитра Егора Егорова, который дал возможность игрокам "Динамо" продолжить атаку, несмотря на находящегося на газоне футболиста "Спартака". Сербский специалист был удален со скамейки.

На 79-й минуте на замену вышел нападающий "Динамо" Константин Тюкавин. Он появился на поле впервые с марта. Тюкавин получил травму крестообразных связок в начале марта в матче РПЛ с "Ростовом", ему провели операцию.

"Спартак" набрал 12 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице. "Динамо" с 9 очками располагается на 8-й строчке.

В следующем туре "Спартак" примет самарские "Крылья Советов", "Динамо" на выезде сыграет с "Оренбургом". Обе встречи пройдут 21 сентября.