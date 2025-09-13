Полузащитник "Реал Сосьедад" появился на поле во втором тайме матча с "Реалом"

МАДРИД, 13 сентября. /ТАСС/. Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян вышел на замену в матче четвертого тура чемпионата Испании по футболу против "Реала".

Футболист появился на поле на 66-й минуте, заменив Гонсалу Гедеша. В предыдущий раз россиянин выходил на поле в официальном матче 23 февраля 2025 года в игре с "Леганесом" (3:0). "Реал" обыгрывает "Реал Сосьедад" со счетом 2:1.

После трех туров в чемпионате Испании "Реал Сосьедад" идет на 16-й строчке в турнирной таблице с 2 очками, "Реал" расположился на 1-м месте с 9 очками.

Захаряну 22 года, в марте он получил рецидив травмы четырехглавой мышцы, из-за чего пропустил концовку прошлого сезона. Также этим летом игрок не поехал с командой на предсезонное турне в Японии из-за восстановления после вируса. По этой же причине Захарян пропустил начало текущего сезона. За "Реал Сосьедад" россиянин выступает с августа 2023 года. В прошедшем сезоне полузащитник забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 4 матчах в разных турнирах.