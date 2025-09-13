Нападающий появился на поле впервые с марта

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин проявил свои хорошие качества в матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным "Спартаком". Такое мнение журналистам высказал генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров.

Встреча завершилась со счетом 2:2. Нападающий вышел на замену на 79-й минуте.

"Болельщики встретили Костю замечательно, весь стадион аплодировал, я аплодировал стоя. У него был хороший момент, хорошо открылся на передачу, проявил свои хорошие качества, но удар не получился. В "Динамо" рады его возвращению", - сказал Пивоваров.

Тюкавин получил травму крестообразных связок в начале марта в матче РПЛ с "Ростовом" (2:2), ему провели операцию.