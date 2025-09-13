В десятом туре команда обыграла в гостях тульский "Арсенал"

ТУЛА, 13 сентября. /ТАСС/. Футболисты костромского "Спартака" со счетом 2:1 на выезде обыграли тульский "Арсенал" в матче десятого тура Лиги Пари (Первой лиги) и вышли на первое место в турнирной таблице. Встреча прошла в Туле.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Артур Гарибян (82-я минута) и Кирилл Чурсин (90). У проигравших отличился Александр Трошечкин (61).

Костромской "Спартак" набрал 23 очка и вышел на 1-е место в турнирной таблице. Воронежский "Факел" (22 очка) и екатеринбургский "Урал" (20) провели на игру меньше. В прошлом сезоне "Спартак" выступал в Леон - Второй лиге. В следующем матче команда из Костромы 20 сентября на выезде сыграет с "Чайкой" из Песчанокопского.

"Арсенал" потерпел второе поражение подряд. Туляки занимают 8-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. В следующем туре "Арсенал" 20 сентября примет "Уфу".

Две лучшие команды по итогам чемпионата Первой лиги получат право сыграть в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне. Клубы, которые займут третье и четвертое места, примут участие в стыковых матчах за право выступить в элитном дивизионе в сезоне-2026/27.