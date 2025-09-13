"Ювентус" со счетом 4:3 победил "Интер" в матче чемпионата Италии по футболу

Туринский клуб забил победный гол в компенсированное ко второму тайму время

РИМ, 13 сентября. /ТАСС/. Туринский "Ювентус" обыграл миланский "Интер" со счетом 4:3 в матче третьего тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла в Турине.

В составе "Ювентуса" голы забили Ллойд Келли (14-я минута), Кенан Йылдыз (38), Кефрен Тюрам (83) и Василие Аджич (90+1). У "Интера" отличились Хакан Чалханоглу (30, 65) и Маркус Тюрам (76).

"Ювентус" набрал девять очков и вышел на первое место в таблице. По шесть очков у "Наполи", "Кремонезе" и "Ромы", которые провели на одну игру меньше. "Интер" занимает 11-е место в тремя набранными очками.

В следующем туре 20 сентября "Ювентус" сыграет в гостях против "Вероны", "Интер" на следующий день дома встретится с "Сассуоло".