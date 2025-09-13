Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 2:1

КРАСНОДАР, 13 сентября. /ТАСС/. Футболисты "Краснодара" обыграли "Акрон" со счетом 2:1 в матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Озон-Арене".

В составе "Краснодара" голы забили Виктор Са (14-я минута) и Никита Кривцов (76). У "Акрона" с пенальти отличился Артем Дзюба (23). Дзюба забил 244-й мяч в различных турнирах и является рекордсменом среди российских футболистов по этому показателю. В чемпионатах страны на счету форварда 173 гола. В текущем чемпионате нападающий "Акрона" отличился в четвертый раз.

"Краснодар" набрал 19 очков и вернулся на первое место в таблице, обогнав московский "Локомотив" (16 очков). "Акрон" потерпел четвертое поражение подряд и с 6 очками располагается на 14-й строчке.

В следующем туре 21 сентября "Краснодар" примет петербургский "Зенит", "Акрон" днем ранее дома сыграет с казанским "Рубином".