Спортсменка отобралась в финалы в упражнениях на бревне, вольных упражнениях и опорном прыжке

ПАРИЖ, 13 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике в командном турнире россиянка Ангелина Мельникова отобралась в финалы международного турнира в Париже в трех упражнениях.

Мельникова заняла первое место в квалификации в упражнениях на бревне, показав результат 13,966 балла. В вольных упражнениях россиянка заняла пятое место с результатом 13,300 балла. В опорном прыжке она показала седьмой результат (12,266 балла).

Турнир в Париже стал для Мельниковой первым под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) после почти четырехлетнего перерыва. Последний раз спортсменка выступала на турнире FIG в октябре 2021 года, когда на чемпионате мира в японском Китакюсю выиграла золото в абсолютном личном первенстве, серебро в вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке.

Мельниковой 25 лет. На Олимпиаде в Токио она выиграла золотую медаль в командном первенстве, бронзовые медали в личном многоборье и вольных упражнениях. На счету спортсменки также серебряная награда Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро в команде.

Российская спортсменка выступает на турнире в нейтральном статусе. Финалы пройдут 14 сентября.