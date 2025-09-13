"Потому что весело". Шоу Медведевой в стиле нулевых прошло в Москве

Мероприятие состоялось на "ЦСКА-Арене"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Шоу серебряного призера Олимпийских игр 2018 года Евгении Медведевой "Дискотека нулевых на льду" прошло на "ЦСКА-Арене" в Москве.

В шоу у зрителей вновь была возможность увидеть главных соперниц Олимпиады 2018 года - Евгению Медведеву и Алину Загитову. Также участие в нем приняли Алексей Ягудин, Александра Игнатова (до замужества - Трусова), Елизавета Туктамышева, Александра Степанова и Иван Букин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Марк Кондратюк, Максим Ковтун, Макар Игнатов, Софья Самодурова, Дмитрий Алиев, Александр Энберт, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Артем Федорченко, Александр Плющенко.

Фигуристы представили программы как под живой вокал, так и под записи культовых хитов нулевых. Передо льдом организовали самый настоящий танцпол, где зрители могли не просто аплодировать, но и сами почувствовать атмосферу той эпохи. На арене непрерывно звучала всеми любимая музыка нулевых, на которой выросло целое поколение. На сцене свои хиты исполнили Катя Лель, Шура, группа "Винтаж", Митя Фомин, "Отпетые мошенники" и легендарный DJ Грув. Именно под его диджей-сет Евгения Медведева появилась перед зрителями - и сделала это очень ярко, поднявшись надо льдом на сверкающем диско-шаре.

Шоу ознаменовалось и возвращением Александры Игнатовой на лед после рождения ребенка. Фигуристка не только рискнула выйти на лед так скоро, но даже исполнила прыжок - одинарный аксель. Игнатова показала совместный номер с супругом Макаром Игнатовым под песню "Девушки как звезды" и сольный под "Я искала тебя". Зрители снова стали свидетелями ранее такого редкого сотрудничества Медведевой и Загитовой. Олимпийская чемпионка сама выбрала композицию для выступления - дерзкую Song #1 группы Serebro. Загитова призналась, что это выступление могло и не состояться: "Немного потянула спину, сказала своему врачу, что у меня мероприятие, что хотите делайте, но я сегодня выступлю".

На этом интересные моменты сотрудничества не закончились - на лед вышел Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Символично, что катался он под песню своего крестного отца - певца Димы Билана. Два огненных показательных номера представила чемпионка мира 2015 года Туктамышева - один из них был в образе стюардессы, второй - под песню Кати Лель "Муси-пуси". Бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине Кондратюк порадовал публику двумя выходами, один из которых номер под "Районы-кварталы", а второй - под живой вокал Шуры "Твори добро".

"У нас все получилось"

Под второй трек Шуры "Отшумели летние дожди" свое мастерство показал олимпийский чемпион Ягудин. Бронзовые призеры чемпионата мира 2021 года Бойкова и Козловский выступили с номером под кавер певца Антона Токарева на песню "Седьмой лепесток". Сама Медведева исполнила номер под песню "Мой мармеладный" Кати Лель и выступила в дуэте с Александром Энбертом. Призеры чемпионатов Европы Степанова и Букин выступили под песню "Роман" группы "Винтаж".

Медведева после окончания шоу призналась в разговоре с журналистами, что она довольна тем, как все прошло. "То, что ожидала, в пятикратном размере исполнилось. Сначала мне показалось, что зал не очень понял, что происходит, не понял задумку. Но уже к середине первого отделения атмосфера была просто невероятная. Я очень довольна, у нас все получилось, - сказала она. - Почему такая задумка шоу? Потому что весело. Самая главная задача на сегодня - чтобы было весело. В первую очередь спортсменам, и уже, конечно же, если спортсмен на льду кайфует, то сразу же позитив передается зрителям. Обмен энергией - это вещь нешуточная, поэтому сегодня я решила - да будет праздник спорта".

"Понятное дело, что были моменты, которые, возможно, можно было сделать лучше. Я этого не отрицаю. Формат экспериментальный. Я дико нервничала, зайдет ли это вообще фигуристам и зрителям. Потому что поначалу и фигуристы на выбор музыки неоднозначно реагировали. Было заметно, что танцпол не настолько забит, насколько мы ожидали, потому что действительно люди просто еще не понимали, что это такое. Но я думаю, что мы запустили такой формат, очень многим понравилось", - добавила Медведева.